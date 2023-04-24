***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.04.2023 11:30
***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Balık yemi tedariğinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetleri dikkate alınarak Şirketimizin menfaatlerini korumak, balık yemi tedariğinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, Şirketimizin balık yemi tedariğini daha düşük maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz yıllık yaklaşık 58.000 ton yem üretim kapasitesine sahip Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. deneme üretimine 24.04.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere Unifeed'in düzenli üretim faaliyetine geçmesiyle birlikte Şirketimiz ihtiyaç duyduğu balık yemini dışarıdan yapılan balık yemi tedariğine göre daha uygun şartlarla ve sürdürülebilir şekilde söz konusu şirketten tedarik etmeyi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140429
BIST
15:185.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1819,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1821,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1219
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:181.236,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.645.980
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.046.172
|% -6,08
|
|BURCE
|67,50
|46.051.224
|% -5,79
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|KRGYO
|18,15
|5.073.685
|% -5,71
|
|THYAO
|135,90
|2.066.241.440
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,20
|1.373.814.848
|% 7,96
|
|EREGL
|34,30
|1.349.746.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|EKGYO
|6,67
|528.837.742
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|833.610.440
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|663.618.615
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|KOZAL
|22,54
|1.039.197.988
|% -0,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4036
|19,4074
|% 0,03
|
|Euro
|21,3626
|21,3682
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,0609
|24,1816
|% -0,01
|
|Frank
|21,6988
|21,8295
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|