***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalık yemi tedariğinde yaşanan sorunlar ve artan maliyetleri dikkate alınarak Şirketimizin menfaatlerini korumak, balık yemi tedariğinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak, Şirketimizin balık yemi tedariğini daha düşük maliyetlerle ve sürdürülebilir şekilde yapabilmek amacıyla sermayesine %50 oranında iştirak ettiğimiz yıllık yaklaşık 58.000 ton yem üretim kapasitesine sahip Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. deneme üretimine 24.04.2023 tarihi itibariyle başlamıştır. Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere Unifeed'in düzenli üretim faaliyetine geçmesiyle birlikte Şirketimiz ihtiyaç duyduğu balık yemini dışarıdan yapılan balık yemi tedariğine göre daha uygun şartlarla ve sürdürülebilir şekilde söz konusu şirketten tedarik etmeyi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140429BIST