PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

BIST En Aktif Hisseler15:55
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|19,4351
|19,4391
|% 0,16
|Euro
|21,4151
|21,4313
|% -0,04
|Sterlin
|24,1217
|24,2427
|% -0,10
|Frank
|21,5928
|21,7228
|% -0,51
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,07
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-1,57
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-2,90
|Cumhuriyet
|8.990
|9.126
|-73,00
|Tam
|9.052
|9.183
|-119,00
|Yarım
|4.418
|4.497
|-45,00
|Çeyrek
|2.216
|2.262
|-26,00
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,07
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|-0,01
|B. Petrol
|77,97
|77,97
|0,25
Seans Raporu 15:55
- 16:10HURGZ Yüzde -4.76 oranında düşüşle 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 223 adet işlem
- 16:09GRTRK Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 054 adet işlem
- 16:08SUWEN Yüzde 6.00 oranında artışla 64.45 lira fiyatla işlem gören hissede 389, 063 adet işlem
- 16:07MAKIM Yüzde 5.65 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 996, 638 adet işlem
- 16:06ALFAS Yüzde 6.42 oranında artışla 364.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 165, 061 adet işlem