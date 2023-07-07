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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

07.07.2023 18:03
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Orhan ÖZ 12.01.2023 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ahmed Kerem KAPANCI 12.01.2023 2021/Halen, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. - YK Üyesi, 2022/Halen, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., YK Üyesi, 2022/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Başkanı 25 -
Şaban Orçun KALKAN 12.01.2023 2017/Halen - RTA Laboratuvarları ve Güler Holding - YK Üyeliği, 2017/Halen - Acıbadem Üniversitesi - Öğretim Üyesi, 2022/- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Üyesi 6 -
Emre BİRAK 04.07.2023 2016/2018 - Fibo Investment & Financial Consulting, 2018/2021 - KFW DegInvest TR Mandate, 2018/2021 - (FFG) Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı TR Mandate, 2018/2021 - (FWF) Avusturya Bilim Fonu TR Mandate, 2021/2023 - THİA Optik Sistemleri Savunma A.Ş. Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortak, 2023/Halen - SG-SICAR Hedge Fund Lüksemburg TR Mandate - -
Fariborz Frankie ROOHPARVAR 04.07.2023 2012/ Halen -Batteroo Corporation - Kurucu Ortak - -
İbrahim HASELÇİN 04.07.2023 2017/Halen - AcarFaktoring - YK Üyeliği, 2019/Halen - Forseti Danışmanlık A.Ş. - YK Başkanlığı, 2021/Halen - Matriks Yazılım A.Ş. - YK Üyeliği, 2022/Halen - Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. - YK Üyeliği, 2023/Halen - İntegral Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyeliği, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Vadeli İşlemler Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı - Bağımsız Denetim Lisansı
Bülent ÖNDER 04.07.2023 2019/Halen - Novus Patent - Kurucu Ortak, 2022/Halen - BOHAS Strateji Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - AquOm Solitions A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - BlueTech Tarımsal Çözümler A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Üyesi, 2022/Halen - Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortaklık/YK Üyesi, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - -
Mehmet Hakan KÖSTEPEN 04.07.2023 2019/Halen - h&k Ventures LLC - Kurucu Ortak, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - -




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