***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 18.11.2022Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00685 2,50 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo , Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş. Yönkur Üyesi 25ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 6ORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Düzey 3 - Türev AraçlarERDEN EMANET A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Düzey 3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175850BIST