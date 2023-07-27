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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.07.2023 17:28
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 06.06.2023
ISIN Kodu TRYA1PY00156

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00479 1,75 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Güleç BULUT 18 Düzey 3- Türev Araçlar

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Orhan ÖZ 12.01.2023 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ahmed Kerem KAPANCI 12.01.2023 2021/Halen, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. - YK Üyesi, 2022/Halen, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., YK Üyesi, 2022/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Başkanı 25
Şaban Orçun KALKAN 12.01.2023 2017/Halen - RTA Laboratuvarları ve Güler Holding - YK Üyeliği, 2017/Halen - Acıbadem Üniversitesi - Öğretim Üyesi, 2022/- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Üyesi 6

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Orhan ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175853


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Yarım 5.497 5.590 -64,00  
Çeyrek 2.757 2.795 -32,00  
Gümüş.Ons 24,21 24,23 -0,71  
Gümüş Gr. 20,96 20,98 -0,61  
B. Petrol 83,58 83,58 1,02  
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