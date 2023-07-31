***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarOrhan ÖZ 12.01.2023 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıAhmed Kerem KAPANCI 12.01.2023 2021/Halen, Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. - YK Üyesi, 2022/Halen, Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., YK Üyesi, 2022/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Başkanı 25 -Şaban Orçun KALKAN 12.01.2023 2017/Halen - RTA Laboratuvarları ve Güler Holding - YK Üyeliği, 2017/Halen - Acıbadem Üniversitesi - Öğretim Üyesi, 2022/- A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - YK Üyesi 6 -Emre BİRAK 23.06.2023 2016/2018 - Fibo Investment & Financial Consulting, 2018/2021 - KFW DegInvest TR Mandate, 2018/2021 - (FFG) Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı TR Mandate, 2018/2021 - (FWF) Avusturya Bilim Fonu TR Mandate, 2021/2023 - THİA Optik Sistemleri Savunma A.Ş. Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. Kurucu Ortak, 2023/Halen - SG-SICAR Hedge Fund Lüksemburg TR Mandate - -Fariborz Frankie ROOHPARVAR 23.06.2023 2012/ Halen -Batteroo Corporation - Kurucu Ortak - -İbrahim HASELÇİN 23.06.2023 2017/Halen - AcarFaktoring - YK Üyeliği, 2019/Halen - Forseti Danışmanlık A.Ş. - YK Başkanlığı, 2021/Halen - Matriks Yazılım A.Ş. - YK Üyeliği, 2022/Halen - Akdeniz Yatırım Holding A.Ş. - YK Üyeliği, 2023/Halen - İntegral Girişim Sermayesi PYŞ - YK Üyeliği, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı - Vadeli İşlemler Lisansı - Gayrimenkul Değerleme Lisansı - Bağımsız Denetim LisansıBülent ÖNDER 23.06.2023 2019/Halen - Novus Patent - Kurucu Ortak, 2022/Halen - BOHAS Strateji Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - AquOm Solitions A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Başkanı, 2022/Halen - BlueTech Tarımsal Çözümler A.Ş. - Kurucu Ortak/YK Üyesi, 2022/Halen - Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortaklık/YK Üyesi, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - -Mehmet Hakan KÖSTEPEN 23.06.2023 2019/Halen - h&k Ventures LLC - Kurucu Ortak, 2022/Halen, Edik Ventures Yenilikçi Teknolojiler Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. - Kurucu Ortak - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177449BIST