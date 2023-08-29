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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.08.2023 14:52
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ?in 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190211


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GUBRF 344,40 4.177.066.119 % 10,00  
ADEL 604,10 737.890.175 % 10,00  
ULAS 17,16 27.952.139 % 10,00  
CASA 106,70 5.076.369 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.227.410 % 10,00  
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Frank 29,9505 30,1309 % 0,41  
Riyal 7,0718 7,1072 % 0,52  
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Altın Ons 1.932 1.932 11,80  
Altın Gr. 1.643 1.643 8,73  
Cumhuriyet 11.187 11.356 -27,00  
Tam 10.976 11.056 -30,00  
Yarım 5.501 5.549 -15,00  
Çeyrek 2.744 2.776 -6,00  
Gümüş.Ons 24,64 24,67 0,42  
Gümüş Gr. 20,79 20,81 0,17  
B. Petrol 83,69 83,69 -0,18  
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