***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.08.2023 14:52
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ?in 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir. 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190211
BIST
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16:537.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,71
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5326,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1578
|Açılış
|: 26,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5328,8472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,2145
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8626
En Düşük
28,1807
16:531.643,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.643,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:53
|GUBRF
|344,40
|4.177.066.119
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.660.274
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|TUPRS
|142,20
|6.607.167.278
|% -3,13
|
|ASTOR
|135,90
|5.756.155.785
|% 0,30
|
|KCHOL
|146,50
|5.651.789.473
|% 3,90
|
|THYAO
|249,10
|5.544.696.509
|% -2,70
|
|ISCTR
|22,10
|12.470.816.166
|% 8,23
|
|SKBNK
|4,31
|1.165.935.907
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,57
|2.204.084.182
|% 0,35
|
|YKBNK
|16,77
|3.828.796.287
|% 0,60
|
|ZOREN
|4,73
|861.179.327
|% -2,47
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6026
|26,6162
|% 0,60
|
|Euro
|28,8399
|28,8472
|% 0,75
|
|Sterlin
|33,3562
|33,5235
|% 0,30
|
|Frank
|29,9505
|30,1309
|% 0,41
|
|Riyal
|7,0718
|7,1072
|% 0,52
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|11,80
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|8,73
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.976
|11.056
|-30,00
|
|Yarım
|5.501
|5.549
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.776
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,79
|20,81
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,18
|