***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2023 17:13
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1 10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219931
BIST
'
18:057.960
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 61,36
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.851
En Yüksek
7.996
18:0528,8873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0616
|Açılış
|: 28,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
18:0531,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1085
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
18:051.857,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 11,45
|Açılış
|: 1.857,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.859,99
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|106,30
|416.634.928
|% 9,98
|
|EKOS
|18,67
|6.688.677
|% 9,95
|
|BARMA
|21,44
|133.714.517
|% 9,95
|
|BINHO
|201,10
|37.899.306
|% 9,95
|
|MEKAG
|78,00
|183.481.928
|% 9,47
|
|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
|
|ESEN
|101,00
|494.297.529
|% -8,60
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|MAGEN
|57,45
|240.245.617
|% -5,04
|
|LIDER
|219,20
|51.826.559
|% -4,70
|
|ASTOR
|114,90
|1.779.601.352
|% 0,79
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|SMRTG
|65,95
|1.177.385.651
|% 4,52
|
|KONTR
|266,75
|978.904.644
|% -0,47
|
|REEDR
|27,82
|767.322.287
|% -4,00
|
|MHRGY
|5,66
|331.946.499
|% -3,08
|
|IMASM
|16,86
|652.100.319
|% 5,57
|
|MIATK
|43,76
|1.356.108.342
|% -3,95
|
|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
|
|TRILC
|12,80
|371.317.263
|% 4,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8731
|28,8873
|% 0,21
|
|Euro
|31,6017
|31,6093
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,2908
|36,4728
|% 0,84
|
|Frank
|32,6066
|32,8030
|% 0,51
|
|Riyal
|7,6751
|7,7136
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|930,96
|932,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,69
|1.077,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,76
|81,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.997,81
|1.998,13
|% 0,66
|