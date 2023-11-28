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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.11.2023 17:26
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.10.2023

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:30 TEFAS - A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.a1portfoy.com

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım amacı, yüksek ağırlıkla kamu ve özel sektör tahvillerine yatırım yaparak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlamaktır. Fon portföy dağılımı, değişken piyasa koşullarına göre aktif olarak belirlenmektedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ise izahnamede belirtilen diğer yatırım araçlarına, belirtilen limitler dahilinde yatırılabilir. 2

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi 40
BIST- KYD ÖSBA Sabit Endeksi 20
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi 20
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220616


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ICBCT 15,18 165.028.089 % 10,00  
POLTK 17.605,00 229.380.143 % 10,00  
BINHO 243,30 103.145.089 % 9,99  
AVHOL 41,40 312.961.644 % 9,99  
KARTN 88,75 313.315.495 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,8699 28,8958 % -0,03  
Euro 31,7241 31,7816 % 0,28  
Sterlin 36,5227 36,7059 % 0,41  
Frank 32,7632 32,9606 % 0,25  
Riyal 7,6816 7,7201 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,87 24,90 % 0,66  
Platin 943,96 946,09 % 0,66  
Paladyum 1.052,24 1.058,23 % 0,66  
Brent Pet. 81,85 81,85 % 0,66  
Altın Ons 2.039,24 2.039,51 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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