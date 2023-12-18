***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.VAKIFLAR BANKASI A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi 7 YILFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3 - Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAHMED KEREM KAPANCI Focus Global Project Yönetici Ortak, Mineks Yapılandırılmış Finans Hizmetleri Ceo , Pardus Girişim Ser.Yat.Ort.A.Ş. Yönkur Üyesi 25ŞABAN ORÇUN KALKAN Rta Laboratuvarları Biy.Ürün.İlaç San. A.Ş. YönKur Üyesi ve Genel Müdürü. Güler Yatırım Holding A.Ş.Yönkur Üyesi 6ORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Düzey 3 - Türev AraçlarERDEN EMANET A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaEsentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226638BIST