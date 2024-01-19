***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2024 09:17
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYA1PY00164
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3- Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241528
BIST
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10:018.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,32
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0130,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0616
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0132,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0371
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:011.965,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1871
|30,1936
|% 0,19
|
|Euro
|32,8527
|32,8856
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,2056
|38,3972
|% 0,12
|
|Frank
|34,6050
|34,8134
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0282
|8,0685
|% 0,20
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|912,22
|914,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,69
|942,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,68
|2.024,05
|% 0,66
|