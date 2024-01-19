Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.01.2024 09:17
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYA1PY00164

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ Marbaş Menkul Değerler A.Ş. 23 Düzey 3- Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241528


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:018.038
Değişim :  0,28% |  22,32
Açılış :  8.040  
Önceki Kapanış :  8.016  
En Düşük
8.036 En Yüksek
8.043
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 64,90 33.812.845 % 6,39  
BRKO 3,22 1.362.188 % 2,55  
ALCTL 95,00 36.629.260 % 1,82  
ACSEL 119,20 172.482 % 1,45  
PAGYO 38,10 10.932.416 % 1,33  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 30,1871 30,1936 % 0,19  
Euro 32,8527 32,8856 % 0,12  
Sterlin 38,2056 38,3972 % 0,12  
Frank 34,6050 34,8134 % 0,12  
Riyal 8,0282 8,0685 % 0,20  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,68 22,73 % 0,66  
Platin 912,22 914,08 % 0,66  
Paladyum 938,69 942,84 % 0,66  
Brent Pet. 79,03 79,03 % 0,66  
Altın Ons 2.023,68 2.024,05 % 0,66  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru