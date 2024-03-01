***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.03.2024 17:05
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş. - Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253844
BIST
'
17:559.105
En Düşük
|Değişim
|: -0,96%
|| -88,45
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5531,3609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1274
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5533,9754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1087
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:552.062,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 9,67
|Açılış
|: 2.062,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.599.326
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.697.774.021
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.502.693
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|73.531.029
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|226.091.253
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.134.779
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|475.408.763
|% -9,93
|
|KBORU
|159,00
|2.072.549.178
|% -8,67
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.679.645.023
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.473.234.887
|% 5,68
|
|KONTR
|289,25
|4.855.804.468
|% 0,78
|
|THYAO
|278,00
|4.586.826.241
|% -1,33
|
|EKGYO
|11,28
|2.144.519.260
|% 1,62
|
|ODAS
|10,71
|1.775.629.240
|% 6,14
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|ISCTR
|10,78
|1.757.227.007
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,53
|783.821.857
|% -1,95
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3540
|31,3581
|% 0,40
|
|Euro
|33,8982
|33,9186
|% 0,15
|
|Sterlin
|39,4710
|39,6689
|% 0,41
|
|Frank
|35,1699
|35,3817
|% -0,03
|
|Riyal
|8,3356
|8,3774
|% 0,39
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|870,37
|872,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,05
|943,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,39
|83,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.046,42
|2.046,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52JANTS
Yüzde -4.31 oranında düşüşle 184.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 073, 253 adet işlem
-
17:51DERIM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 270 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 9, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 96, 717.00 milyon TL de
-
17:50GEREL
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 736, 241 adet işlem
-
17:49KBORU
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 160.40 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 524, 236 adet işlem