***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.03.2024 17:15
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ORHAN ÖZ 2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş.- Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi 23 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253866
BIST
'
17:569.104
En Düşük
|Değişim
|: -0,98%
|| -89,95
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:5631,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1304
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:5633,9682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1015
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:562.062,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,90
|Açılış
|: 2.062,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:54
|VKING
|37,84
|52.920.848
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.999.540
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.698.977.045
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|47.166.133
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|74.851.584
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.907.621
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|477.795.184
|% -9,93
|
|NETAS
|85,80
|235.523.118
|% -9,68
|
|ISGSY
|27,98
|134.531.330
|% -8,86
|
|EREGL
|46,04
|7.882.553.537
|% 1,14
|
|MIATK
|81,80
|5.690.696.835
|% 4,47
|
|REEDR
|76,10
|5.689.512.225
|% 9,97
|
|KONTR
|288,00
|5.033.421.890
|% 0,35
|
|THYAO
|278,25
|4.765.016.103
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,30
|2.206.493.912
|% 1,80
|
|ODAS
|10,66
|1.840.274.398
|% 5,65
|
|EREGL
|46,04
|7.882.553.537
|% 1,14
|
|ISCTR
|10,77
|1.823.195.882
|% -2,97
|
|ZOREN
|5,54
|802.915.556
|% -1,77
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3590
|31,3624
|% 0,41
|
|Euro
|33,9487
|33,9617
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4127
|39,6104
|% 0,26
|
|Frank
|35,1392
|35,3509
|% -0,11
|
|Riyal
|8,3355
|8,3773
|% 0,39
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,67
|22,70
|% 0,66
|
|Platin
|873,61
|876,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,75
|947,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,26
|83,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,68
|2.050,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606