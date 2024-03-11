***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2024 09:27
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
MUSTAFA KESKİNTÜRK 2019/2023 - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yatırım Stratejileri ve Algoritmik İşlemler Direktörü, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi AŞ - Fon Yönetimi Direktörü 23 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257310
BIST
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10:329.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 114,48
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.269
En Yüksek
9.369
10:3232,0042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0954
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,0215
En Düşük
31,9269
10:3235,0754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0920
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0000
|
35,3523
En Düşük
34,9689
10:322.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,12
|Açılış
|: 2.243,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler10:32
|KSTUR
|7.070,00
|6.773.060
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|27.417.644
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|153.213.405
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|15.851.796
|% 10,00
|
|GEREL
|41,18
|154.177.411
|% 9,99
|
|FONET
|38,88
|8.765.496
|% -10,00
|
|PEKGY
|22,48
|9.078.750
|% -9,94
|
|INGRM
|625,50
|78.939.682
|% -6,29
|
|DOBUR
|137,10
|13.124.823
|% -6,10
|
|EUKYO
|21,30
|1.857.765
|% -6,08
|
|THYAO
|283,75
|2.018.470.057
|% 1,61
|
|AKBNK
|43,18
|1.274.034.231
|% 3,20
|
|KCHOL
|178,90
|1.136.453.454
|% 2,46
|
|GARAN
|65,30
|1.122.261.144
|% 2,83
|
|ISCTR
|11,03
|991.599.630
|% 1,57
|
|ISCTR
|11,03
|991.599.630
|% 1,57
|
|ZOREN
|5,42
|244.690.659
|% 0,37
|
|YKBNK
|23,56
|926.305.688
|% 2,52
|
|EKGYO
|11,49
|406.622.627
|% 1,68
|
|AKBNK
|43,18
|1.274.034.231
|% 3,20
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9993
|32,0042
|% 0,30
|
|Euro
|35,0202
|35,0754
|% 0,26
|
|Sterlin
|42,4896
|42,7026
|% -0,01
|
|Frank
|37,7263
|37,9154
|% 0,11
|
|Riyal
|8,8163
|8,8604
|% -0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,31
|% 0,66
|
|Platin
|917,79
|918,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.020,30
|1.023,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,46
|2.178,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:32
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10:47SEKFK
Yüzde 9.98 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 595 adet işlem
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10:46XU100
Endeks 9, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 22, 392.00 milyon TL de