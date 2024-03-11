***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMUSTAFA KESKİNTÜRK 2019/2023 - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yatırım Stratejileri ve Algoritmik İşlemler Direktörü, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi AŞ - Fon Yönetimi Direktörü 23 Düzey 3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257311BIST