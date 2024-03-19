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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.03.2024 10:51
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYA1PY00289

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00274 1,00 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260121


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,17% |  14,93
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Önceki Kapanış :  8.718  
En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 7,26 9.118.233 % 10,00  
PKART 84,15 17.075.407 % 10,00  
SKYLP 154,20 49.214.870 % 9,99  
ERSU 25,76 3.733.036 % 9,99  
AVHOL 52,90 95.350.156 % 9,98  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 32,3352 32,3382 % 0,18  
Euro 35,1125 35,1229 % -0,17  
Sterlin 42,0272 42,2379 % -0,44  
Frank 37,1828 37,3691 % -0,48  
Riyal 8,8223 8,8665 % -0,24  
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11:02 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,94 24,98 % 0,66  
Platin 904,42 906,18 % 0,66  
Paladyum 1.005,93 1.009,55 % 0,66  
Brent Pet. 86,74 86,74 % 0,66  
Altın Ons 2.154,61 2.154,91 % 0,66  
Seans Raporu 11:02
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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