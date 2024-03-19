***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.03.2024 10:51
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYA1PY00271
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00274 1,00 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz. 0 Katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış komisyonu uygulanmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260122
BIST
'
11:048.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,93
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0432,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0577
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0435,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0633
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:042.241,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,07
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:04
|AKENR
|7,26
|9.198.768
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|17.096.696
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|55.529.515
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.549.694
|% 9,98
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.798.155
|% -9,97
|
|DOBUR
|191,50
|44.547.359
|% -7,93
|
|AKFYE
|26,58
|362.069.955
|% -7,13
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|THYAO
|272,00
|2.902.596.488
|% 1,30
|
|TUPRS
|166,20
|1.010.019.676
|% 0,61
|
|MOGAN
|19,51
|928.941.453
|% -4,55
|
|ARTMS
|56,75
|716.892.337
|% -3,90
|
|EREGL
|44,14
|682.164.544
|% 0,14
|
|ZOREN
|5,26
|291.588.485
|% 0,57
|
|MOGAN
|19,51
|928.941.453
|% -4,55
|
|EKGYO
|10,52
|377.742.935
|% -0,19
|
|ISCTR
|10,33
|360.393.704
|% 0,00
|
|CEMAS
|5,29
|163.570.045
|% 3,73
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3339
|32,3380
|% 0,18
|
|Euro
|35,1105
|35,1194
|% -0,18
|
|Sterlin
|42,0129
|42,2235
|% -0,48
|
|Frank
|37,1757
|37,3621
|% -0,49
|
|Riyal
|8,8196
|8,8638
|% -0,27
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|904,93
|906,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,86
|1.013,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,87
|2.155,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:04
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-
11:19AKENR
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 267, 048 adet işlem
-
11:18ATATP
Yüzde 4.28 oranında artışla 107.10 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 749 adet işlem
-
11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem