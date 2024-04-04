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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

04.04.2024 18:21
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYA1PY00362
Fonun Süresi SÜRESİZ

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00178 0,65 5

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
FURKAN AÇAR FON UZMAN 0 212 371 18 05 facar@a1portfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267547


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 15,62 4.129.725 % 10,00  
GRNYO 10,78 76.211.721 % 10,00  
DYOBY 40,48 105.754.454 % 10,00  
KARYE 40,70 113.143.667 % 10,00  
SEKUR 14,74 46.319.396 % 10,00  
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Dolar 31,8682 31,8819 % -0,23  
Euro 34,6213 34,6712 % 0,20  
Sterlin 40,0698 40,2706 % -0,61  
Frank 34,9720 35,1473 % -0,91  
Riyal 8,4338 8,4761 % -0,73  
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17:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,07 27,10 % 0,66  
Platin 940,23 941,62 % 0,66  
Paladyum 1.032,97 1.038,28 % 0,66  
Brent Pet. 89,15 89,15 % 0,66  
Altın Ons 2.288,92 2.289,15 % 0,66  
Seans Raporu 17:40
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