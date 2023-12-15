***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.12.2023 14:32
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/11/2023
Açıklamalar
Fon unvan değişikliğine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru uygun bulunmuş olup, fonumuzun unvanı "A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226111
BIST
'
16:357.927
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 113,59
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3529,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0964
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3531,7498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1713
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:351.902,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.902,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:35
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0546
|29,0581
|% 0,33
|
|Euro
|31,7371
|31,7498
|% -0,54
|
|Sterlin
|36,8950
|37,0800
|% 0,08
|
|Frank
|33,3210
|33,5217
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7210
|7,7597
|% 0,32
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,83
|% 0,66
|
|Platin
|946,00
|948,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.096,25
|1.100,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,00
|2.028,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, ASTOR, ODAS
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EREGL, ASELS
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 06 artarak (% 1.35 ) 7, 004
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZINV, KLMSN, TTRAK, LUKSK, AVHOL, BAYRK, KONKA, AKYHO
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEGYO, BEGYO, SKYMD, UMPAS, SAMAT