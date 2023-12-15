***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanA1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Yeni UnvanA1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi27/11/2023AçıklamalarFon unvan değişikliğine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru uygun bulunmuş olup, fonumuzun unvanı "A1 Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226111BIST