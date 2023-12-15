***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
15.12.2023 14:34
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
A1 Portföy BIST 30 Dışı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yeni Unvan
A1 Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
27/11/2023
Açıklamalar
Fon unvan değişikliğine izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru uygun bulunmuş olup, fonumuzun unvanı " A1 Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226112
BIST
'
16:347.925
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 111,50
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
16:3429,0580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0963
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
16:3431,7310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1901
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,6961
16:341.905,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.905,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler16:34
|AVHOL
|33,66
|45.667.918
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|47.002.732
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.300.269
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|9.699.758
|% 9,97
|
|TTRAK
|740,50
|550.378.634
|% 9,95
|
|SEGYO
|6,04
|234.168.929
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|13.463.126
|% -9,98
|
|SKYMD
|10,04
|593.281.108
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,43
|2.101.827
|% -9,94
|
|BEGYO
|3,56
|24.269.606
|% -9,87
|
|THYAO
|254,75
|5.729.709.561
|% 0,99
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|AKBNK
|38,94
|3.421.574.832
|% 1,56
|
|ISCTR
|24,40
|4.914.433.694
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,62
|3.585.421.957
|% 0,56
|
|MOBTL
|5,39
|802.498.892
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,33
|904.483.472
|% 0,96
|
|EREGL
|41,54
|3.959.238.985
|% 6,02
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0531
|29,0580
|% 0,33
|
|Euro
|31,7173
|31,7310
|% -0,60
|
|Sterlin
|36,9087
|37,0938
|% 0,12
|
|Frank
|33,3369
|33,5377
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7202
|7,7589
|% 0,31
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,08
|24,11
|% 0,66
|
|Platin
|954,46
|955,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,23
|1.116,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,11
|77,11
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,61
|2.037,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49HEKTS
Yüzde 8.73 oranında artışla 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 568, 991 adet işlem
-
16:48OZRDN
Yüzde 5.77 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 818 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 47 artarak (% 1.61 ) 8, 628
-
16:45XU100
Endeks 7, 944 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 68 üstünde . İşlem hacmi 64, 503.00 milyon TL de
-
16:44HEKTS
Yüzde 8.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 388, 907 adet işlem