***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.05.2023 16:27
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon"un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş ve 05.05.2023 tarih, E-12233903-305.01.01-36866 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiş olup, fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148060
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0074
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5024
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5036
|21,5103
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,5707
|24,6940
|% -0,02
|
|Frank
|21,8554
|21,9871
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1844
|5,2104
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|10,97
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,51
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
|