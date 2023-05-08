***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon"un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş ve 05.05.2023 tarih, E-12233903-305.01.01-36866 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiş olup, fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148060BIST