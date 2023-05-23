***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'unun kuruluşlarına izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 16.05.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-37464 no.lu onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153159BIST