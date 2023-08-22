***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.08.2023 14:08
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188159
BIST
'
17:027.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -57,71
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0227,1994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0229,5593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0408
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:021.654,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,13
|Açılış
|: 1.654,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler17:00
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.041.497
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,27
|177.229.268
|% -9,74
|
|HKTM
|74,20
|308.676.811
|% -9,40
|
|EUYO
|15,23
|14.218.798
|% -9,02
|
|TUPRS
|140,70
|12.217.450.704
|% 0,72
|
|THYAO
|254,40
|10.077.064.651
|% -1,78
|
|EREGL
|44,44
|6.571.929.511
|% -1,24
|
|TCELL
|59,05
|5.763.386.205
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,20
|4.393.865.867
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,34
|4.368.637.791
|% -4,18
|
|ZOREN
|4,99
|1.287.942.008
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,80
|2.253.417.664
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|984.945.323
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.348.010.511
|% 2,03
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1956
|27,2013
|% 0,22
|
|Euro
|29,5255
|29,5391
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,4970
|34,6700
|% -0,07
|
|Frank
|30,7648
|30,9501
|% -0,03
|
|Riyal
|7,2295
|7,2657
|% 0,21
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-2,42
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|2,31
|
|Cumhuriyet
|11.423
|11.596
|53,00
|
|Tam
|11.177
|11.251
|5,00
|
|Yarım
|5.606
|5.651
|2,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.826
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|0,02
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|-0,15
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15BIENY
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 69.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 265, 778 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 7, 732 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 132, 321.00 milyon TL de
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem