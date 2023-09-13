***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 7.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 22.500.000.-TL artırılmak suretiyle 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına yönelik sermaye artırımı işlemi 12.09.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 12.09.2023 tarih ve 10912 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194340BIST