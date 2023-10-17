***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.10.2023 11:02
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fon‘a bağlı "A1 Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 17.10.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-43636 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207093
BIST
'
12:067.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,99
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0627,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0780
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0629,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0654
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:061.723,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:04
|AVTUR
|7,70
|7.450.615
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.016.106
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.263.504
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.369.306
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.957.384
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.438.329
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,70
|2.224.096.297
|% -0,13
|
|BRSAN
|926,90
|1.681.096.343
|% 3,67
|
|TUPRS
|140,50
|1.571.360.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|116,90
|1.238.583.442
|% 2,45
|
|PETKM
|22,42
|1.131.022.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,49
|992.585.297
|% 1,63
|
|ZOREN
|6,20
|642.166.134
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.935.314
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|758.720.841
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,78
|1.059.866.746
|% 0,48
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9074
|27,9137
|% 0,28
|
|Euro
|29,4734
|29,4848
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,8302
|33,9998
|% -0,13
|
|Frank
|30,8035
|30,9891
|% 0,11
|
|Riyal
|7,4182
|7,4554
|% 0,36
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|1,68
|
|Altın Gr.
|1.724
|1.724
|6,79
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.618
|11.694
|-14,00
|
|Yarım
|5.827
|5.869
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.904
|2.935
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,32
|0,10
|
|B. Petrol
|89,92
|89,92
|0,27
|
Seans Raporu
12:04
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