***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarA1 Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası'na yaptığımız başvuru, Kurulca uygun bulunarak 05.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-50738 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257497BIST