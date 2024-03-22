***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "A1 Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 22.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51683 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261463BIST