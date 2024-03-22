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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

22.03.2024 15:14
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı "A1 Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon ( Hisse Senedi Yoğun Fon)" un kuruluşuna izin verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurul'ca uygun bulunmuş olup 22.03.2024 tarih ve E-12233903-305.01.01-51683 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir. Fon izahnamesi açıklama ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261463


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