***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen standart ihraç belgesi formatına uyum sağlanması için, fon ihraç belgesindeki değişikliklere ilişkin duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162367BIST