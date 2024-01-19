***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2024 09:55
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241550
BIST
'
10:008.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,36
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0030,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0032,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:001.964,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.964,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler10:00
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1861
|30,1928
|% 0,19
|
|Euro
|32,8515
|32,8904
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,2020
|38,3936
|% 0,12
|
|Frank
|34,5964
|34,8048
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0275
|8,0677
|% 0,19
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|911,82
|913,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|939,07
|942,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,96
|2.024,28
|% 0,66
|