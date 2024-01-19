***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2024 17:37
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
A1 Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241703
BIST
'
17:597.997
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -19,39
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
17:5930,1926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0574
|Açılış
|: 30,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
17:5932,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0487
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
17:591.965,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,49
|Açılış
|: 1.965,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KBORU
|86,35
|801.453.474
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|73.761.894
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|3.677.497
|% 10,00
|
|AHGAZ
|12,10
|379.220.412
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.123.069.736
|% 9,99
|
|BAYRK
|31,66
|34.147.660
|% -9,95
|
|HATEK
|11,80
|83.245.122
|% -9,72
|
|MARTI
|4,30
|431.803.227
|% -7,13
|
|CASA
|90,20
|4.669.485
|% -5,85
|
|SEKUR
|25,74
|7.359.146
|% -4,95
|
|THYAO
|250,25
|6.513.465.304
|% -0,20
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|AKBNK
|40,92
|3.720.070.549
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,78
|1.980.482.192
|% -2,23
|
|YKBNK
|22,16
|3.896.336.433
|% 0,82
|
|ISCTR
|25,44
|4.112.745.523
|% -1,62
|
|SASA
|37,60
|5.264.943.915
|% 4,39
|
|BEGYO
|5,09
|558.534.136
|% 2,83
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1884
|30,1926
|% 0,19
|
|Euro
|32,8777
|32,8950
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,1273
|38,3185
|% -0,08
|
|Frank
|34,5606
|34,7688
|% -0,01
|
|Riyal
|8,0253
|8,0655
|% 0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,45
|905,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,10
|939,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,69
|79,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,26
|2.025,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 950, 190 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -58, 04 kaybederek (% -0.67 ) 8, 591
-
17:55XU100
Endeks 7, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 65, 985.00 milyon TL de
-
17:53AVOD
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 288, 039 adet işlem