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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

21.06.2023 16:59
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması için, fon izahnamesindeki değişikliklere ilişkin duyuru metni ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160895


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