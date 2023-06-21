***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve E-12233903-622.02-38234 sayılı yazısı ile değiştirilen standart izahname formatına uyum sağlanması için, fon izahnamesindeki değişikliklere ilişkin duyuru metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160897BIST