***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2023 11:11
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219519
BIST
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12:458.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,61%
|| 48,50
|Açılış
|: 7.992
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|Önceki Kapanış
|: 7.987
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7.990
En Yüksek
8.040
12:4528,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0135
|Açılış
|: 28,8850
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8872
En Düşük
28,7472
12:4531,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,6227
En Düşük
31,3413
12:451.848,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.848,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SNPAM
|190,60
|8.314.734
|% 9,98
|
|SMART
|30,88
|67.874.972
|% 9,97
|
|NATEN
|413,50
|248.714.518
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.317.113
|% 9,95
|
|SAMAT
|29,46
|127.030.075
|% 9,93
|
|DAPGM
|62,20
|14.041.277
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|METUR
|12,86
|9.222.227
|% -6,54
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|SNKRN
|34,88
|441.616
|% -5,22
|
|THYAO
|265,50
|6.847.287.360
|% 1,34
|
|MIATK
|45,50
|2.424.288.522
|% 3,41
|
|TUPRS
|155,80
|1.513.534.762
|% 0,13
|
|ISCTR
|21,54
|1.429.045.422
|% 1,60
|
|ASTOR
|116,80
|1.401.349.793
|% 1,48
|
|YKBNK
|17,45
|1.388.100.455
|% 1,63
|
|ZOREN
|5,07
|399.340.514
|% 0,40
|
|ISCTR
|21,54
|1.429.045.422
|% 1,60
|
|EKGYO
|7,55
|459.497.896
|% -0,13
|
|MIATK
|45,50
|2.424.288.522
|% 3,41
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8222
|28,8377
|% -0,05
|
|Euro
|31,5529
|31,5717
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,0779
|36,2588
|% 0,38
|
|Frank
|32,5205
|32,7164
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6635
|7,7019
|% -0,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,67
|23,70
|% 0,66
|
|Platin
|922,79
|924,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.052,12
|1.059,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,79
|80,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,16
|1.994,47
|% 0,66
|