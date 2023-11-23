***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
23.11.2023 11:11
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Tasarruf Sahiplerine Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219522
BIST
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12:468.034
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 47,00
|Açılış
|: 7.992
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|Önceki Kapanış
|: 7.987
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7.990
En Yüksek
8.040
12:4628,8377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 28,8850
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|Önceki Kapanış
|: 28,9200
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28,8872
En Düşük
28,7472
12:4631,5717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1398
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,6227
En Düşük
31,3413
12:461.848,82
En Yüksek
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|: 0,17%
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|Açılış
|: 1.848,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
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1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|SAMAT
|29,48
|126.397.575
|% 10,00
|
|SNPAM
|190,60
|8.314.734
|% 9,98
|
|NATEN
|413,50
|248.280.757
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|DAPGM
|62,20
|13.363.359
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|METUR
|12,84
|8.795.169
|% -6,69
|
|MIPAZ
|45,88
|91.728.805
|% -5,67
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|THYAO
|265,75
|6.829.379.294
|% 1,43
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|TUPRS
|155,70
|1.485.488.160
|% 0,06
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|ASTOR
|116,60
|1.388.600.801
|% 1,30
|
|YKBNK
|17,43
|1.379.771.201
|% 1,51
|
|ZOREN
|5,06
|398.490.588
|% 0,20
|
|ISCTR
|21,52
|1.422.952.539
|% 1,51
|
|EKGYO
|7,55
|449.581.226
|% -0,13
|
|MIATK
|45,50
|2.405.973.665
|% 3,41
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8211
|28,8327
|% -0,06
|
|Euro
|31,5478
|31,5749
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,0781
|36,2591
|% 0,38
|
|Frank
|32,5299
|32,7259
|% 0,05
|
|Riyal
|7,6661
|7,7045
|% -0,04
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,65
|23,69
|% 0,66
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|Platin
|922,20
|924,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,98
|1.057,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,77
|80,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,97
|1.994,21
|% 0,66
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