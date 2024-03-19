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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

19.03.2024 09:22
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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BIST En Aktif Hisseler11:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 84,15 16.979.644 % 10,00  
AKENR 7,26 8.919.549 % 10,00  
ERSU 25,76 3.165.646 % 9,99  
AVHOL 52,90 93.503.470 % 9,98  
IZINV 64,00 30.105.176 % 9,97  
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11:03 Alış Satış %  
Dolar 32,3352 32,3382 % 0,18  
Euro 35,1125 35,1229 % -0,17  
Sterlin 42,1010 42,3120 % -0,27  
Frank 37,2759 37,4627 % -0,23  
Riyal 8,8410 8,8853 % -0,03  
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11:03 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,95 24,98 % 0,66  
Platin 905,17 907,13 % 0,66  
Paladyum 1.009,79 1.014,26 % 0,66  
Brent Pet. 86,81 86,81 % 0,66  
Altın Ons 2.154,97 2.155,17 % 0,66  
Seans Raporu 11:03
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