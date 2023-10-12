***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2023 12:07
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204832
BIST
'
12:168.457
En Düşük
|Değişim
|: 1,52%
|| 126,62
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1627,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1629,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1297
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:161.677,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.677,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:16
|BRYAT
|2.847,90
|653.070.853
|% 10,00
|
|GESAN
|112,20
|937.954.301
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,34
|262.974.698
|% -8,76
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,85
|340.439.532
|% -7,02
|
|THYAO
|232,20
|2.515.129.613
|% 0,91
|
|TUPRS
|148,90
|2.177.898.295
|% 3,12
|
|YKBNK
|20,02
|2.067.301.627
|% 3,73
|
|ODAS
|14,18
|1.884.043.874
|% 5,04
|
|EREGL
|44,78
|1.856.826.709
|% 1,50
|
|ZOREN
|6,43
|935.194.992
|% 4,38
|
|ODAS
|14,18
|1.884.043.874
|% 5,04
|
|EKGYO
|8,29
|1.094.350.401
|% 1,34
|
|YKBNK
|20,02
|2.067.301.627
|% 3,73
|
|KOZAL
|28,56
|1.597.528.402
|% 1,78
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7474
|27,7527
|% 0,33
|
|Euro
|29,5283
|29,5498
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,0287
|34,1993
|% 0,14
|
|Frank
|30,6921
|30,8770
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3754
|7,4124
|% 0,24
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|6,43
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,26
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.381
|11.461
|10,00
|
|Yarım
|5.708
|5.753
|6,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,75
|19,78
|0,16
|
|B. Petrol
|86,88
|86,88
|1,06
|