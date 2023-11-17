***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2023 11:30
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218616
BIST
'
12:437.810
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 29,20
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.781
|
7.774
En Yüksek
7.836
12:4328,7297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0750
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7200
|
28,9384
En Düşük
28,5307
12:4331,2023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0542
|Açılış
|: 31,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4660
En Düşük
30,9976
12:431.839,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.839,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.825,76
|
1.846,58
En Düşük
1.817,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|ATSYH
|69,30
|821.205
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|70.706.651
|% 9,98
|
|NUHCM
|339,25
|216.402.889
|% 9,97
|
|CIMSA
|34,44
|663.396.566
|% 9,96
|
|ULKER
|88,45
|1.034.524.949
|% 9,94
|
|ENSRI
|23,94
|8.816.144
|% -10,00
|
|EUKYO
|11,55
|2.517.923
|% -9,98
|
|AVTUR
|9,23
|264.246
|% -9,95
|
|AVHOL
|54,55
|249.950.560
|% -9,69
|
|KLNMA
|53,50
|625.736
|% -8,39
|
|THYAO
|246,50
|4.639.495.161
|% 0,90
|
|MIATK
|675,50
|2.246.545.553
|% -3,77
|
|REEDR
|30,22
|1.646.531.382
|% 1,75
|
|MARBL
|20,26
|1.540.085.488
|% -4,88
|
|TUPRS
|153,20
|1.414.902.665
|% -0,58
|
|EKGYO
|7,49
|799.340.965
|% -0,66
|
|MARBL
|20,26
|1.540.085.488
|% -4,88
|
|IHLAS
|1,47
|96.457.783
|% -0,68
|
|REEDR
|30,22
|1.646.531.382
|% 1,75
|
|IHLGM
|2,09
|109.664.995
|% 2,45
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7036
|28,7297
|% 0,26
|
|Euro
|31,1929
|31,2023
|% 0,17
|
|Sterlin
|35,5208
|35,6989
|% 0,19
|
|Frank
|32,2313
|32,4255
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6338
|7,6720
|% 0,20
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,04
|% 0,66
|
|Platin
|901,72
|903,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,98
|1.047,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,87
|1.991,10
|% 0,66
|