***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.01.2024 14:27
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235997
BIST
'
16:487.731
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -87,94
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.730
En Yüksek
7.875
16:4829,9418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0713
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
16:4832,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0434
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
16:481.961,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,61
|Açılış
|: 1.961,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BURCE
|148,50
|125.473.600
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.084.314
|% 10,00
|
|KBORU
|56,80
|405.688.672
|% 9,97
|
|HALKB
|13,79
|439.420.253
|% 9,97
|
|AVHOL
|32,94
|359.724.779
|% 9,95
|
|BAGFS
|30,00
|140.592.708
|% -9,96
|
|FLAP
|11,15
|144.863.353
|% -8,23
|
|EBEBK
|65,20
|267.568.598
|% -7,52
|
|CVKMD
|386,00
|318.513.923
|% -7,27
|
|QNBFL
|940,00
|3.977.905
|% -6,93
|
|THYAO
|241,30
|9.339.275.461
|% -0,54
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|AKBNK
|40,56
|4.874.284.768
|% 0,30
|
|GARAN
|62,05
|3.018.110.276
|% -0,08
|
|YKBNK
|22,62
|6.403.511.338
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,24
|6.536.070.993
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,03
|1.828.965.044
|% 1,13
|
|VAKBN
|15,40
|2.555.925.318
|% 3,36
|
|HLGYO
|2,59
|418.677.684
|% 6,15
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9362
|29,9415
|% 0,24
|
|Euro
|32,7816
|32,8020
|% 0,12
|
|Sterlin
|37,9827
|38,1732
|% 0,00
|
|Frank
|35,0640
|35,2752
|% -0,11
|
|Riyal
|7,9598
|7,9997
|% 0,23
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|939,34
|943,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,70
|989,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,93
|77,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,46
|2.038,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01TABGD
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 801, 825 adet işlem
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16:59TABGD
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 793, 981 adet işlem
-
16:58MACKO
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 69.25 lira fiyatla işlem gören hissede 152, 622 adet işlem
-
16:57XU100
Endeks 7, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 07 altında . İşlem hacmi 79, 451.00 milyon TL de
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16:57CUSAN
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 19.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 708, 877 adet işlem