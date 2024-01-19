***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2024 09:45
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241546
BIST
'
10:008.036
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 20,36
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0030,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0576
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0032,8904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0441
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:001.964,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.964,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 0,00
|
|KUVVA
|42,00
|1.543.133
|% 0,00
|
|PAPIL
|101,00
|113.829.961
|% 0,00
|
|YKSLN
|14,12
|40.262.973
|% 0,00
|
|TRILC
|12,08
|55.072.446
|% 0,00
|
|YKSLN
|14,12
|40.262.973
|% 0,00
|
|ZRGYO
|6,85
|67.462.179
|% 0,00
|
|UNLU
|17,10
|16.018.673
|% 0,00
|
|VBTYZ
|103,60
|125.891.867
|% 0,00
|
|YEOTK
|212,80
|1.256.696.420
|% 0,00
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 0,00
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1870
|30,1930
|% 0,19
|
|Euro
|32,8621
|32,8818
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,2114
|38,4030
|% 0,14
|
|Frank
|34,6041
|34,8126
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0288
|8,0691
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,75
|% 0,66
|
|Platin
|911,87
|915,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,16
|941,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,09
|79,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,52
|2.024,81
|% 0,66
|