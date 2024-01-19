***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
19.01.2024 09:47
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241547
BIST
'
10:018.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,32
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0130,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0616
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0132,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0371
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9513
En Düşük
32,7446
10:011.965,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler10:01
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1862
|30,1968
|% 0,20
|
|Euro
|32,8607
|32,8834
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,1708
|38,3622
|% 0,03
|
|Frank
|34,6190
|34,8275
|% 0,16
|
|Riyal
|8,0301
|8,0704
|% 0,22
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,70
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|912,36
|914,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,19
|943,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,25
|79,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,50
|2.024,77
|% 0,66
|