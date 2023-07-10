***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 17:31
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169342
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0508
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0742
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.611,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALFAS
|496,20
|1.403.627.678
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.841.205.716
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.471.352.485
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.097.245
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|39.166.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,08
|338.914.278
|% -9,67
|
|RAYSG
|31,00
|80.417.871
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|71.989.456
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|411.767.464
|% -4,62
|
|ICUGS
|8,14
|21.496.410
|% -4,24
|
|THYAO
|214,90
|8.421.897.418
|% -0,14
|
|ASTOR
|81,45
|7.935.344.412
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ASELS
|61,65
|3.813.757.408
|% 4,40
|
|EREGL
|39,46
|3.535.554.469
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,41
|4.483.548.014
|% -0,47
|
|ZOREN
|3,71
|1.282.740.475
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.103.158.873
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|306.811.938
|% 9,88
|
|YKBNK
|13,00
|2.330.237.531
|% 0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0577
|26,0630
|% 0,10
|
|Euro
|28,6269
|28,6524
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,2963
|33,4633
|% -0,09
|
|Frank
|29,2170
|29,3930
|% 0,08
|
|Riyal
|6,9270
|6,9618
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,48
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|0,10
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.407
|10.612
|-54,00
|
|Yarım
|5.203
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.665
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,38
|78,38
|-0,09
|