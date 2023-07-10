***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 17:32
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169348
BIST
'
18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0331
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0785
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.612,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.612,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|70,95
|1.841.554.648
|% 10,00
|
|ALFAS
|496,20
|1.403.628.174
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.471.352.485
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.097.245
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|39.166.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,08
|338.961.532
|% -9,67
|
|RAYSG
|31,00
|80.457.404
|% -5,66
|
|YAPRK
|115,20
|72.166.156
|% -5,57
|
|SEKFK
|16,32
|411.919.822
|% -4,62
|
|ICUGS
|8,14
|21.541.747
|% -4,24
|
|THYAO
|215,00
|8.431.766.371
|% -0,09
|
|ASTOR
|81,45
|7.939.916.418
|% -0,24
|
|EKGYO
|8,40
|4.484.478.335
|% -0,59
|
|ASELS
|61,60
|3.817.562.532
|% 4,32
|
|EREGL
|39,46
|3.537.026.992
|% 1,18
|
|EKGYO
|8,40
|4.484.478.335
|% -0,59
|
|ZOREN
|3,72
|1.283.532.818
|% 3,33
|
|PETKM
|16,58
|3.105.560.662
|% 4,08
|
|ADESE
|1,78
|306.811.938
|% 9,88
|
|YKBNK
|13,00
|2.335.796.041
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0652
|26,0706
|% 0,13
|
|Euro
|28,6248
|28,6519
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3035
|33,4705
|% -0,07
|
|Frank
|29,2279
|29,4040
|% 0,12
|
|Riyal
|6,9265
|6,9613
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.398
|10.618
|-48,00
|
|Yarım
|5.199
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,17
|