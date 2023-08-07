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***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.08.2023 17:45
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Açıklamalar

AC4 - A1 Portföy Para Piyasası (TL) Fon'a ilişkin Temmuz ayı portföy dağılım raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181586


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 28,60 26.766.999 % 10,00  
KONKA 55,55 332.012.726 % 10,00  
TSPOR 6,16 502.003.544 % 10,00  
ZPT10 53,02 433.404 % 10,00  
ISKUR 1.100.000,00 2.100.000 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,0012 27,0128 % 0,37  
Euro 29,7145 29,7444 % 0,26  
Sterlin 34,3934 34,5658 % 0,52  
Frank 30,7710 30,9564 % 0,15  
Riyal 7,1765 7,2125 % 0,33  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -7,90  
Altın Gr. 1.680 1.680 -1,35  
Cumhuriyet 11.276 11.447 28,00  
Tam 11.040 11.137 33,00  
Yarım 5.524 5.594 16,00  
Çeyrek 2.762 2.797 8,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,48  
Gümüş Gr. 20,09 20,11 -0,36  
B. Petrol 85,62 85,62 -0,62  
Seans Raporu 18:05
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