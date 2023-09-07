***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:44
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192685
BIST
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17:428.331
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 148,96
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.332
17:4226,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4228,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:421.657,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.656,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:42
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.694.485
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.336.358
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.934.389
|% -9,99
|
|BYDNR
|59,10
|3.803.877.745
|% -9,98
|
|ENERY
|206,50
|770.685.433
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.134.348.886
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,28
|6.946.570.234
|% -1,14
|
|EKGYO
|9,61
|6.593.364.821
|% 4,00
|
|ASELS
|42,24
|5.797.317.259
|% 2,57
|
|THYAO
|244,60
|5.217.759.016
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,61
|6.593.364.821
|% 4,00
|
|ISCTR
|24,28
|6.946.570.234
|% -1,14
|
|YKBNK
|17,19
|4.070.817.240
|% 1,78
|
|PETKM
|21,24
|4.873.470.486
|% 4,02
|
|ZOREN
|4,87
|1.046.639.843
|% 0,83
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8353
|26,8394
|% 0,09
|
|Euro
|28,7523
|28,7709
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,3792
|33,5466
|% -0,15
|
|Frank
|29,9365
|30,1168
|% -0,11
|
|Riyal
|7,1345
|7,1703
|% 0,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|1,88
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.511
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|-0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,33
|
Seans Raporu
17:42
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17:57POLHO
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17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
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17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL