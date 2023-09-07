***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:45
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192688
BIST
'
17:448.341
En Düşük
|Değişim
|: 1,95%
|| 159,32
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.341
17:4426,8408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0248
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:4428,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0100
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:441.657,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.657,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:42
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.297.610
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.369.972
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.426.812
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|770.102.070
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,20
|9.016.944.603
|% 3,75
|
|ISCTR
|24,30
|6.888.157.857
|% -1,06
|
|EKGYO
|9,56
|6.497.344.783
|% 3,46
|
|ASELS
|42,18
|5.770.525.243
|% 2,43
|
|THYAO
|244,40
|5.104.044.850
|% -0,24
|
|EKGYO
|9,56
|6.497.344.783
|% 3,46
|
|ISCTR
|24,30
|6.888.157.857
|% -1,06
|
|YKBNK
|17,16
|3.957.155.972
|% 1,60
|
|PETKM
|21,18
|4.838.858.951
|% 3,72
|
|ZOREN
|4,87
|1.039.839.119
|% 0,83
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8360
|26,8396
|% 0,09
|
|Euro
|28,7526
|28,7736
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,3478
|33,5150
|% -0,25
|
|Frank
|29,9153
|30,0955
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1326
|7,1683
|% 0,08
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|2,57
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,20
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.000
|11.097
|-14,00
|
|Yarım
|5.517
|5.570
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.785
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,47
|90,47
|-0,13
|
Seans Raporu
17:42
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17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
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17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
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17:53NETAS
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL