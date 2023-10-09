***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 16:44
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202562
BIST
'
17:418.243
En Düşük
|Değişim
|: -2,62%
|| -222,07
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:4127,7044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1273
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:4129,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0209
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:411.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 24,16
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DMRGD
|19,91
|28.798.740
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|682.491.638
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.801.567
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.632.180
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|392.032.795
|% 9,98
|
|FENER
|111,60
|735.977.863
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ARZUM
|51,80
|66.423.276
|% -9,99
|
|OBASE
|30,88
|55.388.264
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.313.403
|% -9,96
|
|ASELS
|42,90
|8.150.208.035
|% 4,84
|
|TUPRS
|148,10
|6.608.131.093
|% 0,27
|
|THYAO
|228,10
|6.198.015.315
|% -4,32
|
|PETKM
|23,16
|4.758.877.129
|% 0,26
|
|EREGL
|43,38
|3.963.959.986
|% -3,47
|
|ZOREN
|6,18
|3.275.028.625
|% -9,52
|
|EKGYO
|8,21
|2.660.724.882
|% -4,98
|
|IHLAS
|1,28
|356.916.559
|% -7,25
|
|PETKM
|23,16
|4.758.877.129
|% 0,26
|
|ASELS
|42,90
|8.150.208.035
|% 4,84
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6972
|27,7032
|% 0,46
|
|Euro
|29,2312
|29,2402
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,7175
|33,8866
|% 0,21
|
|Frank
|30,4198
|30,6030
|% 0,77
|
|Riyal
|7,3626
|7,3996
|% 0,43
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|17,44
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|24,31
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.161
|11.271
|264,00
|
|Yarım
|5.598
|5.653
|133,00
|
|Çeyrek
|2.790
|2.826
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,78
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,42
|19,45
|0,28
|
|B. Petrol
|88,07
|88,07
|3,49
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55KUYAS
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 60.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 065, 090 adet işlem
-
17:54ADEL
Yüzde -6.07 oranında düşüşle 561.60 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 230 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 57 kaybederek (% -2.55 ) 8, 619
-
17:53XU100
Endeks 8, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 09 altında . İşlem hacmi 120, 920.00 milyon TL de
-
17:53ALGYO
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 46.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 944 adet işlem