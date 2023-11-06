***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2023 12:21
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214329
BIST
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13:377.854
En Düşük
|Değişim
|: 1,92%
|| 147,60
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3728,4369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0568
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3730,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1161
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:371.816,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.816,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:35
|LINK
|124,30
|18.127.542
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|42.579.078
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.763.632
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.579.291
|% -7,51
|
|FENER
|125,10
|945.932.323
|% -7,33
|
|IHYAY
|2,51
|10.659.412
|% -4,92
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|THYAO
|227,30
|3.964.276.769
|% 0,71
|
|TUPRS
|153,50
|2.750.915.632
|% 2,61
|
|BRSAN
|863,00
|1.902.107.641
|% -4,47
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|ASTOR
|124,30
|1.429.517.492
|% 3,33
|
|ZOREN
|5,40
|636.348.840
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,73
|594.658.781
|% 2,28
|
|ISCTR
|21,80
|1.451.947.600
|% 4,01
|
|YKBNK
|17,65
|1.102.760.224
|% 2,38
|
|ODAS
|11,71
|726.165.389
|% 2,09
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4069
|28,4602
|% 0,28
|
|Euro
|30,5877
|30,6019
|% 0,39
|
|Sterlin
|35,1945
|35,3710
|% 0,46
|
|Frank
|31,5973
|31,7876
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5583
|7,5962
|% 0,21
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|932,16
|935,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.128,10
|1.133,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,33
|86,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,10
|1.986,40
|% 0,66
|