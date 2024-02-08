***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 12:44
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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BIH - A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a ilişkin Ocak ayı portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248038
BIST
'
15:398.984
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 140,53
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.984
15:3930,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 30,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,4776
15:3932,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
15:391.992,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -9,41
|Açılış
|: 1.992,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.990,97
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ARZUM
|42,92
|133.630.728
|% 9,99
|
|FADE
|20,72
|128.966.789
|% 9,98
|
|ULKER
|109,20
|968.671.034
|% 9,97
|
|TMSN
|108,10
|398.767.463
|% 9,97
|
|AVHOL
|62,35
|87.679.695
|% 9,96
|
|ANSGR
|68,05
|489.196.404
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|156.608.786
|% -9,95
|
|SNPAM
|105,00
|2.648.504
|% -7,65
|
|ORMA
|151,20
|7.265.977
|% -5,91
|
|HATSN
|79,25
|991.896.774
|% -5,82
|
|THYAO
|290,75
|9.699.835.465
|% 1,66
|
|EREGL
|45,42
|4.831.801.296
|% 0,89
|
|REEDR
|40,94
|4.552.433.649
|% -1,78
|
|TUPRS
|157,60
|3.432.875.979
|% 2,14
|
|SISE
|52,00
|2.999.885.286
|% 3,48
|
|TSPOR
|1,69
|261.847.785
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,30
|316.571.998
|% 2,68
|
|ADESE
|2,74
|378.258.834
|% -4,86
|
|ZOREN
|4,91
|617.017.139
|% -1,41
|
|EKGYO
|10,38
|1.196.360.842
|% 0,78
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5975
|30,6038
|% 0,07
|
|Euro
|32,9764
|32,9966
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,4219
|38,6146
|% -0,22
|
|Frank
|34,8707
|35,0807
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1356
|8,1764
|% -0,00
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,27
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|877,78
|879,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|877,03
|879,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,54
|2.024,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:37
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