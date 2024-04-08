***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 15:31
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
(II-14.2) sayılı Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ'nin 19'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, paylarını sadece nitelikli yatırımcılara satan fonlar, portföy dağılım raporu hazırlama yükümlülüğünden muaftır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270326
BIST
'
16:489.749
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 129,81
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:4832,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0764
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:4835,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2803
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:482.408,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,51
|Açılış
|: 2.408,93
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:48
|FLAP
|9,46
|69.156.321
|% 10,00
|
|MEGMT
|44,24
|259.711.904
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|423.242.418
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.777.555
|% 10,00
|
|GEREL
|36,08
|113.329.781
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.127.021
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.306.879.554
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,40
|300.410.914
|% -5,11
|
|THYAO
|308,75
|8.944.538.083
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,82
|4.581.582.507
|% 0,47
|
|TUPRS
|181,90
|3.458.072.630
|% 1,22
|
|VAKBN
|17,33
|3.132.239.038
|% 4,15
|
|YKBNK
|30,60
|3.025.540.767
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,82
|4.581.582.507
|% 0,47
|
|VAKBN
|17,33
|3.132.239.038
|% 4,15
|
|ZOREN
|5,81
|996.661.551
|% 1,04
|
|EKGYO
|10,45
|1.686.299.187
|% 5,77
|
|HALKB
|16,54
|2.431.332.083
|% 9,90
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0527
|32,0922
|% 0,24
|
|Euro
|34,9278
|35,0328
|% 0,81
|
|Sterlin
|40,6294
|40,8331
|% 0,75
|
|Frank
|35,5261
|35,7042
|% 0,42
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,56
|27,59
|% 0,66
|
|Platin
|958,66
|960,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,80
|1.047,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,99
|90,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,62
|2.329,98
|% 0,66
|