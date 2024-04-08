***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2024 15:39
***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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BIH - A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a ilişkin Mart ayı portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270372
BIST
'
16:509.745
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 126,57
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.753
16:5032,0922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0764
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,2016
En Düşük
31,8845
16:5035,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2803
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0949
En Düşük
34,6182
16:502.406,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,30
|Açılış
|: 2.406,58
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.420,57
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ODINE
|75,35
|423.338.564
|% 10,00
|
|MEGMT
|44,24
|262.734.469
|% 10,00
|
|FLAP
|9,46
|69.209.808
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|19.829.917
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|90.292.490
|% 10,00
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|14.212.854
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.307.236.820
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|1.420.894
|% -8,02
|
|ONCSM
|178,20
|304.189.598
|% -5,21
|
|THYAO
|308,75
|8.994.144.368
|% 0,49
|
|ISCTR
|12,81
|4.644.046.031
|% 0,39
|
|TUPRS
|181,90
|3.529.352.529
|% 1,22
|
|VAKBN
|17,25
|3.156.547.900
|% 3,67
|
|YKBNK
|30,60
|3.106.144.674
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,81
|4.644.046.031
|% 0,39
|
|VAKBN
|17,25
|3.156.547.900
|% 3,67
|
|ZOREN
|5,84
|1.023.121.823
|% 1,57
|
|EKGYO
|10,44
|1.697.558.215
|% 5,67
|
|HALKB
|16,54
|2.473.357.626
|% 9,90
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0527
|32,0922
|% 0,24
|
|Euro
|34,9278
|35,0328
|% 0,81
|
|Sterlin
|40,6230
|40,8266
|% 0,73
|
|Frank
|35,5065
|35,6845
|% 0,37
|
|Riyal
|8,5642
|8,6072
|% 0,62
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,56
|27,59
|% 0,66
|
|Platin
|958,66
|960,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,80
|1.047,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,99
|90,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,62
|2.329,98
|% 0,66
|